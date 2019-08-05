تبدأ اليوم.. البرلمان يستضيف اجتماعات لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن مجلس النواب يستضيف اجتماعات لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي خلال الفترة من الاثنين 5 أغسطس حتى الخميس 8 أغسطس 2019.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية غدًا كلمة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وسيلقيها نيابة عن سيادته النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية.
كما تشهد الجلسة أيضًا كلمة اللواء النائب حاتم باشات عضو البرلمان المصري وعضو لجنة فض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، وكلمة عبدو بكار كون صديقي، رئيس لجنة فض المنازعات بالبرلمان الأفريقي.
وتعد هذه الفاعلية انعكاسًا للعلاقات المصرية الأفريقية التي تشهد تطوراً ملحوظاً في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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