وزيرة الصحة: البحث عن ضحايا بحادث معهد الأورام في مياه النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت وزيرة الصحة، إن البحث لا يزال جاريا عن ضحايا جراء الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، في مياه النيل المقابلة للمعهد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

كانت وزيرة الصحة أعلنت مصرع 17 شخصا، وإصابة 32 آخرين، جراء الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام.

وقالت الوزيرة في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إن "5 حالات حرجة في الرعاية المركزة، وباقي المصابين حالتهم بين متوسطة إلى خفيفة".

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وجرى إجلاء المصابين إلى معهد ناصر على الفور بعد الدفع بنحو 42 سيارة إسعاف.

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل.

وصرح مصدر أمني بأنه حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.ع الحادث.