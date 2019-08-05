استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 345 في يوليو

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، رام الله)

قالت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، أمس، إن قوات الاحتلال قتلت 4 فلسطينيين، وأصابت 345 مواطناً بجروح مختلفة، واعتقلت ما يقارب 478 مواطناً، خلال شهر يوليو الماضي. فيما أفاد تقرير صدر، أمس، عن مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال شهر يوليو الماضي، 43 عملية هدم ضد منشآت وآبار بالضفة الغربية. ووفقاً لمركز القدس، فإن الشهر الماضي شهد أكبر عملية هدم في السنوات الأخيرة، حيث هدمت عشرات المنشآت، كما هدم جيش الاحتلال 100 شقة سكنية في وادي الحمص بالقدس المحتلة، من بين 237 شقة أخطرت بالهدم، وشرد عشرات المواطنين الذين باتوا دون مأوى. وقال مدير مركز القدس، عماد أبو عواد، إن الهدم في وادي الحمص، يؤكد أن جيش الاحتلال تجاوز ما يُشاع حول نيته ضم مناطق «ج» فحسب، بل بات ينوي التحكم في تلك المناطق التي أقر سيطرة السلطة الفلسطينية عليها وفق اتفاق أوسلو.

في السياق، حذرت الأُمم المتحدة من سياسة الاحتلال المتمثلة بهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من منازلهم، معتبرة ذلك من الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي، ومؤكدة أن الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال محميون بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة «أوتشا»، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 44 مبنًى يملكها فلسطينيون في الضفة خلال الأسبوعين الماضيين، كما هدمت 70 شقة سكنية في منطقة وادي الحمص بصور باهر داخل جدار الفصل في الأراضي الفلسطينية المصنفة «ج» وفي أراضي القدس. وأوضح المكتب في تقريره «حماية المدنيين» الذي يغطي الفترة ما بين 16 و29 يوليو الماضي، أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 38 فلسطينيًا، وتضرر أكثر من 6000 آخرين، مؤكداً أن 34 مبنى من هذه المباني هُدمت بذريعة عدم وجود رخص البناء، وكان 32 مبنًى منها يقع في المنطقة (ج)، واثنان في شرقي القدس. ولفت إلى تضرّر 4.000 شخص من سكان قرية عصيرة الشمالية في نابلس بعد أن جرّفت سلطات الاحتلال مقاطع من أربع طرق تؤدي إلى أراضٍ زراعية تمّ التبرّع بشقها، وأعاد السكان فتح هذه الطرق في اليوم التالي.

من ناحية أمنية، اعتقلت قوات الاحتلال أمس 10 فلسطينيين من جنين والقدس بعد اقتحامها عدداً من المنازل وتفتيشها، كما ذكرت تقارير أن الاحتلال اعتقل ثلاثة فلسطينيين آخرين بدعوى محاولتهم عبور السياج الأمني الفاصل جنوب قطاع غزة. وأطلقت زوارق الاحتلال صباح أمس النار صوب مراكب الصيادين ببحر جنوب قطاع غزة في المنطقة المسموح الصيد بها، ما أجبر الصيادين على العودة للشاطئ، كما أطلق جنود الاحتلال النار على الصيادين بقرية خزاعة شرق خان يونس دون الإبلاغ عن إصابات في الحادثين.

كما اقتحمت قوات القمع الخاصة التابعة لجيش الاحتلال، أمس، قسم (20) في معتقل «عوفر»، وأجرت تفتيشات وعمليات تخريب داخل غرف الأسرى، وأبلغت الإدارة الأسرى عن نيتها بنقل مجموعة من ممثلي الأطر التنظيمية في المعتقلين، ولفت نادي الأسير إلى أن عملية القمع هذه هي الثانية التي تنفذها قوات القمع منذ الأسبوع الماضي، حيث اقتحمت سابقاً قسم (14) ونقلت مجموعة من الأسرى.

وأشار نادي الأسير إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري عمليات القمع، وكانت أبرز المواجهات التي حدثت في معتقل «عوفر»، وخلالها أُصيب العشرات من الأسرى، حيث استخدمت قوات القمع مستوى عالياً من العنف لم يسبق أن استخدمته خلال الأعوام العشرة السابقة، ولا يزال عدد من الأسرى يعانون جراء ما تعرضوا له، كما تلا ذلك مواجهة كبيرة مارس الماضي في معتقل «النقب الصحراوي»، خلالها أيضاً أُصيب عشرات الأسرى. وحذر نادي الأسير من تصاعد الهجمة بحق الأسرى، ومحاولة إدارة معتقلات الاحتلال استهداف الأطر التنظيمية داخل بعض المعتقلات، منها معتقل «عوفر».