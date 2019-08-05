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توجيه تهمة القتل لمرتكب مجزرة إل باسو الأمريكية

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جدة - خالد شويل - (أ ف ب)

أعلنت شرطة مدينة إل باسو الأمريكية الأحد أنّها وجّهت تهمة القتل إلى المشتبه بارتكابه مجزرة في المدينة راح ضحيتها 20 شخصاً، مشيرة إلى أنّ المتهم البالغ من العمر 21 عاماً يواجه عقوبة الإعدام.

وقال المتحدث باسم الشرطة السرجنت روبرت غوميز خلال مؤتمر صحافي إنّ «المشتبه به وجّهت إليه تهم ارتكاب جرائم قتل» بإطلاقه النار على متسوّقين داخل مركز تجاري، في هجوم رجّحت الشرطة أن يكون دافعه عنصرياً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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