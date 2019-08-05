شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه تهمة القتل لمرتكب مجزرة إل باسو الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - (أ ف ب)

أعلنت شرطة مدينة إل باسو الأمريكية الأحد أنّها وجّهت تهمة القتل إلى المشتبه بارتكابه مجزرة في المدينة راح ضحيتها 20 شخصاً، مشيرة إلى أنّ المتهم البالغ من العمر 21 عاماً يواجه عقوبة الإعدام.

وقال المتحدث باسم الشرطة السرجنت روبرت غوميز خلال مؤتمر صحافي إنّ «المشتبه به وجّهت إليه تهم ارتكاب جرائم قتل» بإطلاقه النار على متسوّقين داخل مركز تجاري، في هجوم رجّحت الشرطة أن يكون دافعه عنصرياً.