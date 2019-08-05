شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الخرطوم تنهي حكم الإخوان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أمس (الأحد) أن السودان يدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني.

وكتب في تغريدة على حسابه في «تويتر»، «يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشاً بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة».