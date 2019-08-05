شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الخرطوم تنهي حكم الإخوان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أمس (الأحد) أن السودان يدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني.
وكتب في تغريدة على حسابه في «تويتر»، «يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشاً بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة».
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: الخرطوم تنهي حكم الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.