الزياني: تؤسس للاستقرار والسلام

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمس بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان على الوثيقة الدستورية الانتقالية، ووصفها بأنها خطوة تاريخية مهمة تؤسس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلام، واستكمال تشكيل سلطات الدولة السيادية.
ودعا الأمين العام الشعب السوداني وكافة قواه الوطنية إلى تعزيز الثقة والتوافق، وتوحيد الصفوف والجهود، والتمسك بالوحدة الوطنية، والانطلاق إلى بناء الدولة الديموقراطية المدنية وفق مبادئ العدالة وحكم القانون لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديموقراطية والاستقرار والازدهار.
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