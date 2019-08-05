شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد دعم الاتفاق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد حفنى (القاهرة)رحبت الحكومة المصرية أمس (الأحد) بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد، معتبرة أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن دعمها الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بكافة أطيافه.
وأكدت الخارجية المصرية ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل مساندة السودان وشعبه فيما يصبو إليه من آمال وتطلعات نحو تحقيق الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء.
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