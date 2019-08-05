شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدكُّ مواقع المليشيا في الضالع.. والجيش يتقدم في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

دكت مقاتلات التحالف العربي أمس (الأحد) أهداف وتجمعات لمليشيات الحوثي في مناطق «الجُب وباجة وبحجر» بمحافظة الضالع. ووفقاً لمصادر عسكرية يمنية، فإن القصف استهدف أيضاً تعزيزات للحوثيين في «يعيس» بمديرية مُريس وأفشل هجوما حوثيا على مواقع الجيش كانت المليشيا تعد له. ويتزامن ذلك في الوقت الذي سيطر الجيش الوطني على مواقع «الهنجر» و«التباب السود» وقطع خطوط الإمداد الحوثية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وقال أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي أمس إن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في أحد الخنادق على ميمنة «الجبال السود»، كما قتل عدد من عناصر المليشيا الانقلابية، فيما لاذ البقية بالفرار.

وأشار إلى أن التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني يأتي بدعم ومساندة جوية وبرية من قوات التحالف العربي، مؤكداً أن الجيش الوطني حقق خلال الـ24 ساعة الماضية تقدماً في مديرية الصفراء وتمكن من تحرير عدد من المواقع منها «جبال الدخاس والخضاض»، كما استعاد أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة الحوثيين.

وفي السياق ذاته، لقي عدد من مسلحي المليشيا أمس مصرعهم بنيران الجيش الوطني في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء. وأوضح مصدر عسكري أن الجيش تمكن من تنفيذ كمين محكم لمجموعة من مسلحي الحوثي الذين حاولوا التسلل إلى منطقة «هجارة» بمديرية الملاجم، ما أدى إلى تدمير الآليات التي كانت تقلهم ومقتل المجموعة المتسللة.