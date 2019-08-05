السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع 16 شخصًا جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل بكورنيش النيل بالعاصمة المصرية القاهرة. وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم، أن 21 شخصًا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليًا بمعهد ناصر ومستشفيات أخرى.



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كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 16 شخصًا وإصابة 21 إثر انفجار عدد من السيارات في منطقة المنيل بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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