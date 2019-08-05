مصر.. قتلى وجرحى في انفجار داخل معهد الأورام -فيديو

شهد المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل بالعاصمة المصرية القاهرة انفجاراً شديداً، في ساعة متأخرة من، مساء أمس الأحد.
وحسب موقع «القاهرة 24» فقد نشب حريق هائل بالمعهد القومي للأورام على كورنيش المنيل وقال شهود عيان إنه سمع دوي انفجار شديد في محيط حي المنيل بالقاهرة، هز أرجاء المنازل، نجم عنه تفحم سيارات وسقوط ضحايا.
ورجح شهود العيان لـ”القاهرة 24″ أن السبب انفجار في أسطوانات الأكسجين الخاصة بالمعهد مع ضغط الجو.
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