تونس.. 15 مرشحا للانتخابات الرئاسية

بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المقررة يوم 15 شتنبر المقبل، بتونس، الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحا، مع نهاية اليوم الثالث من آجال تقديم الترشيحات، بحسب ما أفادت به الهيئة، اليوم الأحد.

وأودع، اليوم، أربعة مترشحين جددا ملفاتهم لدى الهيئة، وهم مهدي جمعة، رئيس حزب البديل التونسي، ومحمد هادي المنصوري، أمين عام الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء، ومحمد الفقيه وهو مترشح مستقل، والمنصف الوحيشي الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الشعبي من أجل تونس.

وكانت الهيئة قد تلقت، في الثاني من غشت الجاري، وهو اليوم الأول من فتح باب الترشح، عشرة ملفات ترشح، وهي لكل من منجي الرحوي، القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ومحمد عبو، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، ونبيل القروي، مؤسس حزب قلب تونس، وعبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، ولطفي المرايحي، أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، إلى جانب مترشحين مستقلين، هم منير الجميعي، ونضال كريم، وحمدي علية، وفتحي كريمي، ونزار الشوك.

ولم تتلق الهيئة، في اليوم الثاني (3 غشت)، سوى ملف وحيد، وهو لرئيس حزب (بيتنا تونس)، فتحي الورفلي.