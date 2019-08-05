مصر.. حريق إثر انفجار كبير أمام معهد الأورام بالقاهرة

جدة - عمرو شويل وقع انفجار كبير، الاثنين، أمام مستشفى معهد الأورام وسط العاصمة المصرية القاهرة، فيما وقع عدد من المصابين، ونتج حريق هائل.

وقال حاتم أبو القاسم، مدير مستشى معهد الأورام في العاصمة المصرية القاهرة، إن انفجارا حدث أمام مبنى المعهد والمعلومات المبدئية تؤكد أنه حدث إثر حادث تصادم لسيارة كانت تسير عكس الاتجاه.

وأضاف أبو القاسم أن جميع المصابين من المارة، نافيًا وجود إصابات بين عمال المعهد، ومشيرا إلى أنه لم يعلم أحد حتى الآن إذا كان ذلك انفجارًا عن عمد أم مجرد حادث.

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فيما توجهت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية إلى مستشىف معهد ناصر لتفقد حالة مصابي حادث معهد الأورام.

وأشارت في تصريح مقتضب إلى الدفع بـ25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث؛ لنقل المصابين، وإخلاء معهد الأورام من المرضى.

وعلقت وزارة الداخلية على الحادث بأنه حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذى أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.