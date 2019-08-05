شكرا لقرائتكم القاهرة.. 17 قتيلا في حريق مأساوي وحادث مروري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن سقوط 17 قتيلا و32 جريحا في حريق ناتج عن حادث مروري قرب معهد الأورام في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت مراسلة العربية، رندة أبو العزم، أن سيارة اندفعت في الاتجاه العكسي بسرعة كبيرة جدا، واصطدمت بثلاث سيارات أخرى، وهو ما أدى لاشتعال حريق ووفاة هذا العدد الكبير من الضحايا.

ويقع معهد الأورام القومي في حي المنيل ويطل على النيل مباشرة، وهي منطقة تشهد كثافة مرورية كبيرة.

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ونفت عدة مصادر ما تردد في البداية عن وقوع انفجار داخل مقر معهد الأورام، ربما يكون مصدره أنبوبة أكسجين.

وانتقلت إلى موقع الحادث 25 سيارات إطفاء، فضلا عن فرق أمنية وأخرى من المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحادث، كما تولت النيابة العامة التحقيق.

وبالتزامن، قررت وزارة الصحة المصرية إخلاء معهد الأورام ونقل المرضى إلى مستشفى المنيرة.