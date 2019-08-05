تفاقم معاناة مرضى السكري في أمريكا عقب غلاء الإنسولين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشف تقرير جديد لمعهد تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية عن أن تكلفة الإنسولين لعلاج النوع الأول من السكري زادت بنسبة 100% في عام 2016 مقارنة بـ2012؛ ما اضطر بعض المرضى إلى المجازفة بصحتهم وتقليل جرعات الدواء.

“كبسولة إنسولين” تغني مريض السكري عن الحقن

وأكد التقرير أن تكاليف الإنسولين السنوية لعلاج النوع الأول من السكري قُدرت بـ5705 دولارات في المتوسط للمريض في عام 2016. وكان متوسط التكلفة نحو نصف ذلك عند 2864 دولارا لكل مريض في عام 2012.

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ويمثل المبلغ إجمالي ما يدفعه المريض والتأمين الصحي التابع له للحصول على الدواء ولا يشمل نسبة الاسترداد التي يحصل عليها المريض من التأمين لاحقا.

وفي الشهور الأخيرة تحدث مرضى وأفراد عائلاتهم عن تقليل جرعات الدواء المنقذ للحياة؛ لأنهم لا يستطيعون تحمل نفقاته، وقد أدى ذلك أيضا إلى بعض الاحتجاجات خارج مقار شركات لإنتاج الإنسولين.

وأرجع معهد تكاليف الرعاية الصحية ارتفاع تكلفة العلاج في المقام الأول إلى زيادة أسعار الإنسولين بشكل عام وبدرجة أقل إلى تحول المرضى لاستخدام منتجات الإنسولين الأكثر تكلفة، ووجد التقرير أن متوسط استهلاك الإنسولين اليومي ارتفع بنسبة 3% فقط خلال نفس فترة السنوات الخمس.