وزيرة الصحة لـ"إكسترا نيوز": 17 قتيلًا و32 مصابًا في انفجار بمحيط معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت وزيرة الصحة والسكان، إن 17 قتيلًا و32 مصابًا، و"كيس أشلاء"، جلاء سقطوا جراء الانفجار الذي وقع بمنطقة المنيل بالقرب من معهد الأورام.

وكانت الوزيرة، وصلت معهد ناصر لتفقد حالة المصابين.

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كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، مساء أمس الأحد.

صرح مصدر أمنى بأنه حال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.​