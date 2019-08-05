سلسلة من الانفجارات في بانكوك و انباء عن سقوط قتلى وجرحى

اعلنت الشرطة في تايلاند إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل إثر انفجار ست عبوات ناسفة في ثلاثة مواقع رئيسية بالعاصمة بانكوك اليوم الجمعة تزامنا مع انعقاد الاجتماع ال52 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وأوضح المسؤول في الشرطة العقيد كامتورن أوشارون في تصريح صحفي أن ثلاث عبوات انفجرت في مجمع حكومي يتضمن وزارات عدة على الجانب الشمالي من العاصمة بانكوك.

وأضاف أوشارون أن عبوتين أخريين انفجرتا في منطقة (تشونغ نونسي) التجارية وسط العاصمة فيما انفجرت العبوة السادسة في منطقة (سوان لوانغ) التجارية القريبة من مطار بانكوك الدولي.

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وذكر أنه تم اكتشاف عبوة أخرى تم تفكيكها في اللحظات الأخيرة قبل أن تنفجر. من جانبه أمر رئيس وزراء تايلاند براوث تشان أوتشا في تصريح صحفي بالتحقيق الفوري في الانفجارات قائلا “ندين أولئك الذين يتسببون في تدمير السلام وتدمير صورة البلاد وقد أصدرت تعليمات للاعتناء بالسلامة العامة والمتضررين”.

يذكر أن بانكوك تستضيف الاجتماع ال52 لوزراء (آسيان) والاجتماعات المرتبطة به منذ يوم الأحد الماضي وحتى يوم غد السبت بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة والصين وأستراليا وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا.