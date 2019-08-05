قطر تحرم حجاجها من 4 روابط إلكترونية

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، أول من أمس، أنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة، تم تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج https://qatar1440.haj.gov.sa، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: https://qh1440.haj.gov.sa، والذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج. وأكدت الوزارة، مواصلة المملكة في تهيئة كل السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كل التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد، وتسهيل حجّ مواطنيها القطريين الأشقاء.
2018
19 - 07
الرابط الجديد: (https://qh1.haj.gov.sa)
الرابط المحجوب: (https://qh.haj.gov.sa)
2019
3 - 08
الرابط الجديد: https://qatar1440.haj.gov.sa
الرابط المحجوب: https://qh1440.haj.gov.sa
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