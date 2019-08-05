إيران تواصل القرصنة وتحتجز سفينة ثالثة في الخليج

أعلن النظام الإيراني، أمس، مصادرة «سفينة أجنبية» في الخليج تنقل 700 ألف لتر من الوقود، لتهريبها لبعض الدول العربية، بينما تم إيقاف سبعة أجانب من أفراد طاقمها خلال هذه العملية، ونقلت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية عن بيان للحرس أن السفينة المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب وكانت متجهة نحو دول عربية في الخليج، لافتة إلى أنه تم نقل السفينة إلى ميناء بوشهر وتسليم شحنتها من الوقود المهرب إلى السلطات بالتنسيق مع القضاء الإيراني.

ثالث سفينة تحتجزها إيران

هذه ثالث سفينة تحتجزها إيران منذ 14 يوليو في الخليج، حيث يعبر ثلث النفط المنقول بحرا في العالم، بحسب الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة، ويخشى من أن يؤدي احتجاز السفينة الثالثة إلى زيادة التوتر الذي لم يتوقف عن التصاعد في الخليج منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في مايو 2018، وفرض واشنطن عقوبات مشددة على إيران تسببت بخسارتها لمعظم زبائنها من النفط.

زيادة التوتر في الخليج

وتزايد التوتر في الخليج مع هجمات وعمليات تخريب طالت ناقلات نفط في مايو يونيو، نسبتها واشنطن إلى طهران التي تنفي أي دور في تلك العمليات، فيما تصاعدت الخشية من نزاع مفتوح بعد تدمير إيران طائرة مسيرة أميركية.

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14 يوليو: اعترضت إيران ناقلة النفط «رياح» التي ترفع علم بنما

19 يوليو: احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة النفط «ستينا ايمبيرو» السويدية

4 أغسطس: صادر الحرس سفينة أجنبية في الخليج تنقل 700 ألف لتر من الوقود