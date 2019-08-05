مصر والأردن والعراق تبحث آليات التعاون المشترك

يبحث اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والعراق، يعقد في بغداد، سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، بما يُسهم في تحقيق آمال شعوبهم في التنمية والازدهار.

وغادر مطار القاهرة الدولي، أمس، سامح شكري وزير الخارجية المصري متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد، لحضور أعمال الاجتماع الثلاثي.

وأوضح المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية أمس، أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع مُناقشات سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، بما يُسهم في تحقيق آمال شعوبهم في التنمية والازدهار، في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة في مارس الماضي، بالإضافة إلى تبادُل الرؤى والتقييم في شأن مجمل تطورات القضايا العربية، والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.