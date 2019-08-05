الحوثي يرتكب 11 ألف انتهاك بحق قبائل حجور بينها 128 قتيلا

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات والمنظمات الأعضاء فيها «11384» انتهاكاً لحقوق الإنسان في مناطق قبائل حجور بمديرية كشر في محافظة حجة شمالي غرب اليمن من قبل ميليشيا الحوثي خلال الفترة من أول يناير 2019 إلى 20 أبريل 2019.

وأوضح رئيس الشبكة المحامي محمد العمدة، أن الفريق الميداني الراصد التابع للشبكة رصد «128» حالة قتل قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين في حجور بمديرية كشر منها 97 حالة قتل مدنيين، و14 حالة قتل نساء، و17 حالة قتل أطفال.

آلاف الانتهاكات والجرائم

وبين التقرير أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت آلاف الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مناطق حجور في ظل صمت المجتمع الدولي وغياب تام للأدوار المنتظرة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، لافتاً إلى أن الانتهاكات تنوعت بين القتل العَمْد، والاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، والاختطاف والإخفاء القسري، وعمليات التهجير والنزوح القسري، كما شملت الانتهاكات عمليات تدمير المنازل والممتلكات الخاصة، وانتهاكات حقوق الطفل وحق التعليم، وتفجير وقصف ونهب المنشآت الصحية، والأعيان المدنية، والمواقع التاريخية، ومصادرة حرية الفكر، ودور العبادة وممارسة التعذيب، وسوء المعاملة، والإعدامات الميدانية، والتحرش بالنساء.

تعذيب وسوء معاملة

ووثق الفريق الميداني التابع للشبكة 647 حالة إصابة، منها: 49 طفلًا، و37 امرأة، و561 مدنيا، وسجل الفريق 25 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين، إضافة إلى تسجيل 356 حالة اعتقال تعسفي، و748 انتهاكاً بحق الممتلكات الخاصة، منها 25 حالة تفجير منازل، و68 حالة اقتحام وتفتيش، وحالتي حرق بمادة البنزين و202 حالة اقتحام ونهب، و178 حالة نهب واحتلال، و149 حالة تدمير جزئي، و16 حالة قصف نتج عنه حريق، و63 حالة قصف نتج عنه تدمير كلي، و45 حالة قصف ونهب واحتلال.

انتهاك ونهب الممتلكات

وبين التقرير أيضاً رصد 3996 حالة انتهاك ونهب طالت الممتلكات الخاصة للمواطنين منها 716 حالة نهب أثاث المنازل، و68 حالة نهب سيارات مختلفة الأنواع، و44 حالة نهب ومصادرة شاحنات، و15 حالة مصادرة دراجات نارية، و16 حالة نهب محلات تجارية كبيرة، و21 حالة نهب محلات تجارية صغيرة «بقالات» و7 حالات نهب مستوصفات طبية، و5 حالات نهب وكالات توزيع الغاز، و65 حالة نهب مولدات كهربائية مختلفة الأحجام، إضافة إلى إتلاف 3020 مزرعة، و6 حالات نهب ومصادرة مضخات مياه زراعية.

تهجير أسر قسراً

كما وثق فريق الرصد الميداني 892 أسرة هُجرت قسرا بإجمالي 24000 نسمة ذكور وإناث وأطفال، منها 425 أسرة تم تسكينها في القرى و225 أسرة تم تسكينها في المدارس، في حين بلغ عدد الأسر التي نزحت إلى المديريات المجاورة 1550 أسرة وبإجمالي 24400 من الذكور والإناث، إلى جانب توثيق 109 حالات إغلاق مدارس تعليمية، وتعطيل الدراسة فيها، واحتلال 20 مدرسة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية للميليشيا الحوثية.

انتهاكات دور العبادة

وفيما يخص الانتهاكات التي طالت دور العبادة، فقد وثق الفريق 170 حالة انتهاك، منها حالتا تفجير مساجد ومدرسة تحفيظ قرآن، و5 حالات اعتقال خطباء و119 حالة فرض أئمة وخطباء من عناصر ميليشيا الحوثي و50 حالة تهجير للأئمة والخطباء، إلى جانب توثيق 8 حالات انتهاك خاصة بمحلات الصرافة ومصادرة الحوالات النقدية، منها 6 حالات إغلاق محلات صرافة، و3 حالات نهب حوالات مواطنين.

استئناف المساعدات

من جهة أخرى، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة توقيع اتفاق من أجل استئناف المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد أن تم تعليقها منذ 20 من يونيو الماضي، لافتاً إلى أن الخطوة مهمة نحو ضمانات تضمن مساءلة عملياتنا الإنسانية في اليمن.

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السيطرة على مواقع بصعدة

ميدانياً، سيطرت قوات الجيش الوطني أمس على مواقع «الهنجر» و»التباب السود» وقطعت خطوط الإمداد الحوثية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي، أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في أحد الخنادق على ميمنة «التباب السود»، فيما أسفرت العمليات عن قتل وإصابة الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما لاذ البقية بالفرار.

انتهاكات الحوثي بحق قبائل حجور

ارتكاب الآلاف من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية

128 حالة قتل قامت بها الميليشيا بحق المدنيين في حجور

647 حالة إصابة منها 49 طفلًا، و37 امرأة، و561 مدنيا

سجل الفريق 25 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين

تسجيل 356 حالة اعتقال تعسفي، و748 انتهاكاً بحق الممتلكات الخاصة

رصد 3996 حالة انتهاك ونهب طالت الممتلكات الخاصة للمواطنين

تهجير 892 أسرة قسرا بإجمالي 24000 نسمة

توثيق 170 حالة انتهاك لدور العبادة منها تفجير مسجدين

119 حالة فرض أئمة وخطباء من عناصر ميليشيا الحوثي