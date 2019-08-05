تطهير وادي الخيالة من «القاعدة»

بسام عبدالسلام (عدن)

أعلنت قوات الأمن في محافظة أبين جنوب اليمن تطهير وادي الخيالة من عناصر «القاعدة» غرب مديرية المحفد إثر حملة أمنية قادتها قوات التدخل السريع والحزام الأمني لتعقب خلايا التنظيم الإرهابي. وأفاد مصدر أمني «الاتحاد» بأن قوات مشتركة من الحزام الأمني والتدخل السريع تمكنت من السيطرة على مداخل ومخارج وادي الخيالة عقب اشتباكات عنيفة مع عناصر «القاعدة»، لافتاً إلى سقوط قتلى وجرحى من الإرهابيين جراء المواجهات.

وأعلن القيادي في قوات التدخل السريع، عبدالعزيز الشمسي، نجاح عملية تطهير شعاب وادي الخيالة عقب فرار عناصر «القاعدة» وتكبيدهم قتلى وجرحى أثناء اقتحام الوادي، مشيراً إلى أن الإرهابيين قاموا بزرع عبوات ناسفة وألغام أرضية لإعاقة تقدم القوات الأمنية وتغطية عملية فرارهم. وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت في آلية عسكرية أثناء عملية تمشيط بعض المناطق المشتبه بها في الوادي، ما أسفر عن استشهاد 3 جنود وإصابة 4 آخرين، مضيفاً أن القوات واصلت عملية اقتحامها وسط اشتباكات مع العناصر الإرهابية المتمركزة في أحد الأوكار بالوادي.

وأشار الشمسي إلى أن عناصر «القاعدة» لاذوا بالفرار عقب وصول تعزيزات إضافية للقوات الأمنية المتمركزة في وادي الخيالة واتجاهها صوب مناطق جبلية وعرة قريبة من الوادي، في محاولة منها للوصول صوب مناطق تابعة لمحافظة البيضاء. وأضاف أن الحملة الأمنية جاءت عقب عودة عدد من عناصر «القاعدة» للتمركز في وادي الخيالة خلال الأيام الماضية بهدف إدارة عملياتهم الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار مديرية المحفد، مضيفاً أن قوات الأمن مستمرة في عملية تمشيط الوادي وتعقب العناصر الإرهابية. وأكد أن قوات التدخل السريع والحزام الأمني لن تترك مجالاً لعودة العناصر الإرهابية للسيطرة على المحفد ونشر الفوضى والدمار، موضحاً أن الحرب على الإرهاب وعناصره مفتوحة ولن تتوقف حتى اجتثاث هذه الآفة من كافة مناطق محافظة أبين.