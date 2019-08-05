11384 انتهاكاً للحوثيين بحق المدنيين في حجور

عدن (الاتحاد)

وثق تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية نحو 11384 انتهاكاً بحق المدنيين في مناطق حجور بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وأوضح أن أهالي حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة تعرضوا منذ مطلع العام إلى انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب رفضهم للسياسة الإجرامية التي تنتهجها ميليشيات الحوثي بحق المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستغرباً الصمت الغريب من قبل المنظمات الحقوقية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن إزاء تلك الجرائم والانتهاكات البشعة.

وأشار التقرير إلى أن فرق الرصد تمكنت من توثيق نحو 128 حالة قتل على يد ميليشيات الحوثي، بينها 17 طفلاً و14 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين جراء الانتهاكات نحو 647 حالة، لافتاً إلى أن عدد حالات الاعتقال والاختطاف القسري وصل إلى 356 حالة، في حين بلغت حالات التعذيب وسوء المعاملة 25 حالة. وكشف أن فرق الرصد وثقت نزوح وتهجير أكثر من 2442 أسرة من منازلها في قرى حجور، في حين بلغت 109 حالات إغلاق مدارس تعليمية، وتعطيل الدراسة فيها، واحتلال 20 مدرسة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.