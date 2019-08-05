خطة لـ«المركزي» لمراقبة العملة ومكافحة تمويل الإرهاب

عدن (الاتحاد) أعلن البنك المركزي في اليمن خطة مصرفية قريباً من أجل الحد من التلاعب والمضاربة بالعملة المحلية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح خلال لقاء عقدته قيادة البنك في عدن مع مديرين وممثلين عن شركات الصرافة المحلية أن هناك توجيهاً وتعميماً إلى كافة شركات الصرافة العاملة في اليمن يتعلق بآلية عمل شبكات الحوالات المالية المحلية وضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير التنظيمية للحد من المخاطر التي تنطوي عليها، ومنها عدم التعامل مع الصرافين غير المرخصين والمضاربين بالعملة. وأكد أن العام المقبل سيشهد تطوراً في أعمال الصرافة من خلال ربط شركات ومنشآت الصرافة العاملة في عموم الجمهورية بشبكة إلكترونية عامة ستحد من التلاعب والمضاربة بالعملة وتمويل الإرهاب، موضحاً أن هناك برنامجاً مكثفاً للعمل مع الصرافين المحليين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سيتم تدشين البرنامج عقب إجازة عيد الأضحى.

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