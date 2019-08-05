تونس: ارتفاع عدد مرشحي انتخابات الرئاسة إلى 15

ساسي جبيل (تونس) ارتفع عدد المرشحين، الذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات الرئاسة في البلاد، منذ انطلاق مرحلة قبول الطلبات في 2 أغسطس الجاري، إلى 15، بعد تقديم الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الشعبي من أجل تونس المنصف الوحيشي، ورئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، والمستقل محمد الشاذلي الفقيه أحمد، ومحمد الهادي منصوري أمين عام الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، طلبات الترشح، أمس الأحد.

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