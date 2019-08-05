قائد عسكري ليبي لـ«الاتحاد»: دفاع الميليشيات المسلحة ضعيف جداً

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

كثفت المقاتلات الحربية التابعة للجيش الليبي من غاراتها ضد الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في مدن المنطقة الغربية، خاصة في مدينتي طرابلس ومصراتة اللتين تمثلان حاضنة للميليشيات والعناصر المتطرفة الفارة من مواجهة الجيش الليبي.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، مساء السبت، استهداف مقاتلات سلاح الجوي الليبي لرتل عند خروجه من مدينة مصراتة غرب البلاد وتحديداً في منطقة بوقرين. وأشارت إلى أن الرتل يضم عدداً من ميليشيات حكومة «الوفاق» وعناصر من مجالس شورى بنغازي، درنة، إجدابيا المتحالفة مع تنظيم داعش الإرهابي.

بدوره، أكد قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الليبي اللواء إدريس مادي أن خط دفاع الميليشيات المسلحة بات ضعيفاً جداً، مشيراً إلى أن الميليشيات على يقين بأن ساعة الحسم قد اقتربت.

وأشار اللواء إدريس مادي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن الميليشيات المسلحة كان رهانها على الوقت لإحداث تغيير في الموقف الدولي لمنع قوات الجيش الليبي من السيطرة على طرابلس، لافتاً إلى أن الوقت لم يكن في صالح الميليشيات نهائياً لعدم قدرتها على الاستمرار والتعويض. وقال اللواء إدريس مادي، إن غرفة العمليات العسكرية التابعة للجيش الليبي جاهزة في أي لحظة وبإمكانها إحداث خلل كافٍ لانهيار خط دفاع الميليشيات المسلحة.

وحول زيارة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى القاهرة، أكد اللواء إدريس مادي أن زيارة حفتر للقاهرة تأتي في ظل التنسيق المستمر لكل مرحلة مع مصر، وذلك لوحدة المصير والأمن المشترك بين ليبيا ومصر.

وغادر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر القاهرة بعد زيارة خاطفة استمرت لساعات التقى خلالها عدداً من المسؤولين المصريين، وذلك لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا.

إلى ذلك، أعلن الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي مقتل الإرهابي المتطرف علي الزندلي الشهير بـ«‎زازة» خلال غارة لسلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على تجمع لميليشيات الوفاق في منطقة أبوقرين جنوب شرق مصراتة.

والإرهابي «زازة» من مواليد منطقة زلة في الجفرة عام 1980م ويحمل أفكاراً متطرفة ويميل لفكر «القاعدة»، والتحق بما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية في يونيو 2016، وانضم لمجموعة الإرهابي مصطفى الشركسي، حيث كان من ضمن من شارك في الهجوم الإرهابي الفاشل على منطقه زلة عام 2016.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد»، إن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي أعادت تنظيم صفوفها وتمركزاتها في محاور طرابلس استعداداً لاقتحام العاصمة لتحريرها من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة التي تسيطر على مؤسسات الدولة.

من جانبها، أرجعت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، أسباب حدوث حالة الإظلام بالمنطقتين الغربية والجنوبية السبت الماضي إلى عدم استجابة بعض المدن والمناطق لعملية طرح الأحمال والاعتداءات المتكررة على محطات تحويل 220 كيلو فولت وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة. ولفتت شركة الكهرباء الليبية في بيان صحفي إلى أنها نبهت في عديد من المرات إلى أن حدوث الإظلام له عواقب وخيمة في عدم دخول بعض الوحدات التي تستغرق وقتاً من الزمن لإرجاعها على الشبكة. وناشدت شركة الكهرباء الليبية الجميع عدم الدخول لمحطات التحويل بالمناطق وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، مشيرةً إلى أن هذا التصرف اللامسؤول يزيد من تفاقم المشكلة وإرباك العاملين بغرفة التحكم، داعيةً كافة المدن التي ترفض طرح الأحمال بالدخول في عملية الطرح المبرمج من قبل غرفة التحكم من أجل استقرار الشبكة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي لكافة ربوع ليبيا.