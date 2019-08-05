العراق: إطلاق «الفجر الجديد» ومقتل إرهابيين في كركوك

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالجيش العراقي، إطلاق عملية «الفجر الجديد»، لملاحقة الإرهابيين في كركوك، فيما أكدت مقتل إرهابيين بإنزال جوي.

وذكر بيان للخلية، أنه «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، عمليات إنزال جوي، بإسناد من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي في مناطق غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي». وأضاف البيان: أن «العملية التي أطلق عليها «الفجر الجديد» أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، والعثور على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، فضلاً عن تدمير عدد من الأوكار والأنفاق، التي قتل بداخلها أيضاً عدد من الإرهابيين بوساطة الضربات الجوية المباشرة»، وأشار البيان إلى أن «هذه العملية تأتي ضمن العمليات الاستباقية لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق»،

في السياق أعلنت قيادة العمليات المشتركة في كركوك، أمس، عن اعتقال 3 «دواعش» بالتنسيق مع مديرية أمن (آسايش) السليمانية.

وقال قائد عمليات كركوك، اللواء الركن سعد حربية، في بيان، إن «الحملة التي نفذت في إطار ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في حدود المحافظة، وتمت بنجاح».

من جانب أمني آخر، طالب مجلس محافظة ديالي، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية، إرسال قوات إضافية إلى ناحية «جلولاء» بقضاء «خانقين» المتنازع عليه بالمحافظة، لسد الثغرات التي يتسلل منها «الدواعش».

وقال علي الدايني، رئيس المجلس، إن القوات الأمنية «منتشرة في الناحية، لكن على مسافات بعيدة، ما يترك فراغات كبيرة تستغلها المجموعات الإرهابية للتسلل، وهو ما أدى إلى حالات قصف للقرى المحيطة بالناحية، وتفجير بعض العبوات الناسفة خلال الأيام الماضية».

من جهتها، نقلت صحيفة القضاء التابعة للسلطة القضائية في العراق، اعترافات القيادي بتنظيم داعش، أبوعلي القيسي، والذي كشف تفاصيل جديدة عن هيكلية داعش، وما يسمى بـ «غزوة رمضان»، وذكرت الصحيفة، أن «تنظيم داعش الإرهابي لا ينفك عن تغيير هيكلتيه وتعيينه قيادات وتغييرها باستمرار بسبب هلاكهم أو ‏القبض على أغلبهم، بحسب قضاة مختصين، وأبو علي القيسي أحد أبرز هذه القيادات في الهيكلة الجديدة».‏

وأضافت أن «القيسي، الإرهابي البارز، يشغل منصب أمير الفرع الجنوبي، والذي يتكون من ثلاث ولايات مهمة»، مبينةً أنه وفق اعترافات القيسي فإن «إدارة ما يسمى بولاية ‏العراق تقسم إلى ثلاثة أفرع يترأس هو أحدها، فيما تبين التحقيقات أن القيسي تمت تهيئته في معتقل بوكا عام ‏‏2008، بلقائه أغلب قيادات القاعدة وأفرادها في المعتقل».‏

وأشارت إلى أن «الخلافات أدت بالقيادي القيسي والياً لولاية الجنوب، بعد أن تلقى أوامر بالرجوع من سوريا مع جنوده ‏ومفارزه لإنشاء مضافات في بغداد وحزامها تمهيداً لتنفيذ عمليات كلفوا بها، أبرزها (غزوة رمضان) التي ‏كان من المفترض تنفيذها خلال شهر رمضان الماضي، قبل أن يتم إحباطها».‏

وفي معرض اعترافاته، أفصح الإرهابي، الذي يكنى «أبو طيبة» (32 عاماً)، قبل أن ينال الشهرة ويغير ‏كنيته، عن أن «التنظيم كان يتفق مع تجار عراقيين لاستيراد خرائط إلكترونية من الصين، تستخدم في تفجير ‏العبوات والعجلات المفخخة».‏

وعن إعادة هيكلة تنظيم «داعش» الإرهابي والتغيير في قياداته، يوضح القيسي: «تمت إعادة هيكلة تنظيم الدولة الإسلامية، إذ تم ‏تقسيم إدارتها إلى ولاية العراق، وولاية الشام، وتم تكليف المكنى بـ«حجي تيسير»، من قبل أبو بكر ‏البغدادي كأمير لولاية العراق، وتكليف المكنى «عبد الغني» بمنصب ولاية الشام»، مضيفاً أن «ولاية العراق جرى تقسيمها إلى ثلاثة فروع، كل فرع يمثل ثلاث ولايات، عدا فرع ‏واحد يمثل ست ولايات، وتم تنصيب ابن عمي المكنى «أبو زياد» بمنصب أمير الفرع الجنوبي، المتمثل ‏بثلاث ولايات وهي (الأنبار والفلوجة والجنوب)».‏

وأشار إلى «تكليف المكنى «أبو ياسر» بمنصب أمير الفرع الشمالي، والذي يشمل ست ولايات وهي (نينوى ‏وكركوك وصلاح الدين ودجلة والبادية والجزيرة)، وبالنسبة لفرع الوسط فهو يشمل (ولاية بغداد وولاية ‏شمال بغداد وولاية ديالي)».‏

ويكمل القيسي: «جرى تكليف «أبو زياد» بمنصب الإداري العام لولاية العراق، بعد مقتل ‏الإداري السابق مع والي الجنوب، وكلفت من قبل أبو زياد بمهام الإشراف على الفرع الجنوبي، ومن ثم دمج ‏الفرع الجنوبي مع فرع الوسط، وأصبحت مشرفاً ومسؤولاً على ذلك الفرع»، موضحاً: «توليت مسؤولية ‏إدارة ومتابعة ست ولايات، وهي (بغداد وشمال بغداد وديالي والجنوب والفلوجة والأنبار)، وكنت أصدر الأوامر لتنفيذ العمليات، ضمن تلك القواطع، وكذلك كان البريد يرفع من قبلي إلى المشرف على ولاية ‏العراق».‏