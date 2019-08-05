وزارة النفط العراقية تنفي علاقتها بناقلة النفط التي احتجزتها إيران

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة النفط العراقية اليوم الأحد، قولها إن لا علاقة لها بناقلة النفط التي احتجزتها إيران أمس الأحد، لـ "تهريبها الوقود".

وقالت الوزارة في بيان إن "الوزارة لا تقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية، وإنما يقتصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة وفق السياقات والآليات".

وفي وقت سابق نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد في "الحرس الثوري" الإيراني قوله، إن "ناقلة النفط التي احتجزت الأربعاء كانت سفينة عراقية".

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وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أفاد عن رمضان زيراهي القيادي بـ "الحرس الثوري" قوله بإن "الناقلة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود، وتم احتجاز 7 بحارة من جنسيات مختلفة كانوا على متنها"، دون توضيح جنسيات أي من البحارة المحتجزين.

وتأتي هذه الحادثة بعد احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، رداً على قيام قوات بريطانية بتوقيف ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى مصفاة بانياس السورية الخاضعة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

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