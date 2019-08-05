الشرطة الأميركية: شقيقة مهاجم أوهايو بين القتلى التسعة

أكدت سلطات ولاية أوهايو الأميركية اليوم الأحد، أن شقيقة مطلق النار وتدعى ميجان بيتس (22 عاماً) كانت من بين القتلى في المذبحة التي وقعت في مدينة دايتون بمنطقة الترفيه في أوهايو في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وقتل المهاجم ويدعى كونار بيتس (24 عاماً) على أيدي رجال الشرطة بعد دقيقة من الهجوم.

ولم تحدد الشرطة الدافع وراء الهجوم.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 22 إلى 57 عاماً، وكان من بين القتلى التسعة، ستة من الأميركيين من أصل أفريقي.

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