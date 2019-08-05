كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي: نرفض سلوك الصين "المزعزع للاستقرار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن الولايات المتحدة ترفض بشدة سلوك الصين "المزعزع للاستقرار" في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، ولن تقف مكتوفة الأيدي بينما تقوم دولة واحدة بإعادة هيكلة المنطقة.

وأضاف إسبر خلال مؤتمر صحافي في سيدني اليوم الأحد: "هناك نمط مقلق من السلوك العدواني"، حسبما نقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرغ.

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وتابع "لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما تحاول أي دولة واحدة إعادة تشكيل المنطقة لصالحها على حساب الآخرين، ونحن نعلم أن حلفاءنا وشركاءنا لن يفعلوا ذلك".

وأضاف "الصين تُسلّح المشاعات العالمية باستخدام الاقتصاد الافتراسي وصفقات الديون مقابل السيادة، وتشجيع السرقة التي ترعاها الدولة للملكية الفكرية للدول الأخرى".

وتصاعدت حدة الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم وسط مخاوف تتعلق بالتجارة وحقوق الإنسان وبشأن بحر الصين الجنوبي وتايوان وشركة هواوي الصينية.