خلاف بين مغربي وجزائري في فرنسا يتنهي بجريمة!

ألقت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، شهر غشت الحالي، القبض على مواطن مغربي يبلغ من العمر 36 سنة، إثر تورطه في شجار عنيف مع مواطن جزائري، أدى إلى طعن الأخير على مستوى العنق.

وأفادت تقارير إعلامية، أن المواطن الجزائري الذي يبلغ من العمر 39سنة، تعرض للطعن بسكين في عنقه، نتيجة شجار مع المواطن المغربي، دون الحديث عن أسباب الخلاف، وذلك لأن الشرطة لم تستكمل بعد البحث في النازلة.

وأضافت نفس المصادر، أن الطعن أدى لإصابة على مستوى عنق الطرف الجزائري، لكن دون إلحاق الضرر بالشرايين، وسيتم تحويله هو الآخر للحراسة النظرية بعد انتهاء تلقيه الاسعافات.

Advertisements

وألقي القبض على المواطن المغربي في حالة سكر، وكان بحوزته بطاقات هوية وشيكات وبطاقات مصرفية لعدد من الأشخاص، دون قدرته على تبرير مصدرها أوسبب احتفاظه بها.

وقالت الشرطة إنها حجزت سكينا ومفك البراغي استخدما في الشجار، موضحة وجود طرف ثالث فيه، يرجح أن يكون مسلحا هو كذلك.