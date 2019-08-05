بهدف قاتل من سواريز.. برشلونة يقلب الطاولة على آرسنال ويتوج بكأس ودية

توج فريق برشلونة الإسباني، بلقب كأس خوان جامبر الودية، على حساب فريق آرسنال الإنجليزي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم الأحد، على أرضية ملعب “كامب نو”، بالانتصار عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
وأنهى الفريق الإنجليزي، الشوط الأول منتصرا بهدف دون رد، وقعه اللاعب الغابوني بير إنريك أوباميانج في الدقيقة 37، قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 69، بهدية من اللاعب نايلز، الذي سجل بالخطأ في مرماه.
وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة للانتهاء بالتعادل السلبي، سيتمكن الأوروغواياني لويس سواريس، من توقيع هدف الانتصار، في الدقيقة 91، ويعلن فريقه متوجا بهذه الكأس الودية.
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