الكويت تستهل مشوارها في غرب آسيا بالفوز على السعودية

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2019-08-04 | 22:44
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استهل منتخب الكويت، مشواره في بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا، بالفوز على نظيره السعودي 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب "فرانسوا حريري" ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثانية.
"الاخضر" السعودي، افتتح التسجيل اولاً عن طريق اللاعب ربيع سفياني في الدقيقة 13 ثم عدل "الازرق" الكويتي النتيجة عن طريق اللاعب حسين الموسوي في الدقيقة 25 من علامة الجزاء.
المنتخب السعودي كاد ان يتقدم مجدداً في الدقيقة 32 لكن عبد الكريم القحطاني تفنن باضاعة ركلة جزاء، ليدفع الاخضر ثمن ذلك ويتلقى الهدف الثاني بتوقيع فيصل سعد في الدقيقة 67.
الفوز منح المنتخب الكويتي ثلاث نقاط وصعته في صدارة المجكوعة الثانية بفارق الاهداف عن البحرين، الذي تغلب بدوره على الاردن 1-0.
المنتخب السعودي كاد ان يتقدم مجدداً في الدقيقة 32 لكن عبد الكريم القحطاني تفنن باضاعة ركلة جزاء، ليدفع الاخضر ثمن ذلك ويتلقى الهدف الثاني بتوقيع فيصل سعد في الدقيقة 67.
الفوز منح المنتخب الكويتي ثلاث نقاط وصعته في صدارة المجكوعة الثانية بفارق الاهداف عن البحرين، الذي تغلب بدوره على الاردن 1-0.
المحرر: محمد خليل
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