ترامب عن حوادث إطلاق النار: لا مكان للكراهية في أمريكا

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالإثنين 2019/8/5 01:31 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية
أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنّه "لا مكان للكراهية" في الولايات المتّحدة التي شهدت في أقل من 24 ساعة عمليتي إطلاق نار حصدتا 29 قتيلاً، معتبراً أنّ مرتكبي هذه الهجمات يعانون من "مرض عقلي".
وقال "ترامب"، في خطاب بنيوجيرسي: "يجب لهذا الأمر أن يتوقف، إنّه مستمرّ منذ سنوات"، مضيفاً "لقد أنجزنا الكثير، لكن ربّما بإمكاننا القيام بالمزيد".
وأضاف أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء في الكونجرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة، لافتا إلى أنه سيدلي ببيان بشأن الحادثين الإثنين.
وتابع "نحن نتحدّث مع الكثير من الأشخاص وهناك أمور عديدة يتم العمل عليها والمزيد من الأشياء الجيّدة. لقد فعلنا أكثر مما فعلت معظم الإدارات السابقة غير أنّه لا يتمّ الحديث كثيراً عن ذلك، لكنّنا فعلنا الكثير بالفعل".
وجاءت تصريحات "ترامب" بعد وقوع حادثي إطلاق نار في ولايتي أوهايو وتكساس، السبت، أسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ووقع الحادث الأول في مدينة إل باسو بولاية تكساس في محيط مركز سيلو فيستا التجاري، وأسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26.
أما الحادث الثاني فوقع في مدينة دايتون بولاية أوهايو، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت بولاية ميسيسيبي، الثلاثاء الماضي.
وقبلها بيومين قتل 3 أشخاص أحدهم صبي عمره 6 أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، أطلق النار في مهرجان للطعام بجيلروي بولاية كاليفورنيا.
وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.
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