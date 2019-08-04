تزامنا مع الحديث عن لقاء كوشنر بمسؤولين عرب في المغرب.. زيارة مكوكية لوزير الخارجية الأردني للقاء بوريطة في طنجة

كشفت وسائل إعلام عربية عن زيارة مكوكية قام بها وزير الخارجية الأردني إلى طنجة، يوم الخميس الماضي، للقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، تزامنا مع لقاء مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بمسوولين عرب لترتيب تفاصيل الشق الاقتصادي لـ”صفقة القرن”.

وقالت صحيفة “القدس العربي” اليوم الأحد، إن مصادر دبلوماسية عربية أكدت خبر زيارة قام بها وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، للمغرب يوم الخميس الماضي وأجرى مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في وقت كان المغرب يستعد لاحتضان لقاءات تجمع صهر ومستشار الرئيس الأمريكي، والعقل المدبر لخطة السلام الأمريكية، جاريد كوشنر مع مسؤولين عرب.

وقالت المصادر إن الصفدي، الذي وصل الرباط صباح الخميس، التقى بوريطة في مدينة طنجة بعدما كان مقررا عقد اللقاء في الرباط “إلا أن التزاما طارئا للوزير المغربي أدى إلى توجه الصفدي إلى طنجة”.

وأوضحت مصادر مغربية أن وزير الخارجية الأردني، توجه مباشرة بعد وصوله إلى مطار ابن بطوطة الدولي، نحو فندق “الميراج” بمنطقة كاب سبارطيل السياحية وتناول ونظيره المغربي، وجبة الغذاء بالفندق المذكور، قبل أن يجتمعا على انفراد ويغادر الصفدي إلى عمان مباشرة بعد اللقاء.

وتأتي الزيارة المكوكية للصفدي إلى الرباط، بعد أيام من إعلان بوريطة من عمان، عن تكوين المغرب والأردن لفريق دبلوماسي موحد، لتوحيد المواقف وتكثيف الجهود في القضايا ذات الاحتمام المشترك، وعلى رآسها القضية الفلسطينية.

ووسط تكتم أمريكي عن تفاصيل الجولة الجديدة لمستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جريد كوشنر، للتحضير لـ”كامب ديفد”، كشفت صحيفة إسرائيلية أن كوشنر التقى مسؤولين خليجيين في المغرب.

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وقالت صحيفة “جيروزالم بوست”، في مقال لها نشرته الجمعة، أن كوشنر التقى في المغرب كلا من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد ووزير الخارجية العماني، يوسف بعلوي بنعبد الله، لتوضيح تفاصيل الشق الاقتصادي لـ”صفقة القرن”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “كوشنر كان برفقة جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، والمبعوث الخاص المكلف بالملف الإيراني في الإدارة الأمريكية، بريان هووك، ومساعد الرئيس، آفي بيركويتز”.

وفي الوقت الذي يمتنع المسؤولون المغاربة عن تأكيد أي لقاء جديد لهم مع كوشنر، قالت الصحيفة الإسرائيلية إنه لم يتأكد أي لقاء إلى حد اليوم، بين كوشنر والمسؤولين المغاربة.

وكان كوشنر قد وصل، يوم الأربعاء، إلى الأردن والتقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، وتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل والتقى برئيس الوزراء ببنيامين نتانياهو، ثم توجه إلى مصر، حيث اجتمع بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها إلى المملكة العربية السعودية، ليختم جولته اليوم بالمغرب، وفق ما أوردت .

كوشنر سبق له أن زار الرباط في شهر ماي الماضي، حيث التقى بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وجلس على مائدة إفطار الملك محمد السادس، فيما خرجت مظاهرات بالآلاف تطالب الحكومة بعدم المشاركة في ورشة البحرين، قبل أن تعلن الحكومة عن تخفيض تمثيليتها في هذه الورشة إلى أدنى مستوياتها، بإرسال موظف في وزارة المالية، لم يتم الكشف عن هويته.