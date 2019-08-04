فاجعة.. النيران تلتهم جسد طفلة حاولت الهروب من نافذة البيت بعد حريق شب بالبيت في سيدي علال البحراوي – صور

فاجعة حقيقية عاينها سكان مدينة سيدي علال البحراوي قرب العاصمة الرباط، اليوم الأحد، بعدما التهمت ألسنة النيران جسد طفلة، وهي تحاول الفرار من نافذة البيت.

وعرف حي النصر في سيدي علال البحراوي، اندلاع حريق مهول في شقة سكنية، توجهت إليها أعين المارة، وعدسات هواتفهم، بعدما عاينوا طفلة وهي تحاول الفرار من الحريق، قد أن تطال النيران جسدها أمام الجميع.

مشهد التهام النيران لجسد الطفلة، والذي وثقته العديد من مقاطع الفيديو المتداولة، شكل صدمة حقيقية لمن عاينه، وصدمة حتى لمن اطلع عليه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر أمنية لـ”اليوم 24″، أن الطفلة التي التهمت النيران جسدها أمام الجميع، اليوم الأحد، توفيت بعد نقلها إلى مستشفى مدينة تيفلت، متأثرة بالحروق التي خلفتها ألسنة النيران على جسدها.

وقال شهود من عين المكان إن عناصر الوقاية المدنية تأخرت كثيرا في الوصول إلى مكان الحادث لإنقاذ الطفلة.

يشار إلى أن قوات الوقاية المدنية حلت بمكان الحريق، محاولة إخماد النيران التي التهمت البيت، فيما لم يكشف بعد عن الأسباب الحقيقية التي خلفت هذا الحادث.