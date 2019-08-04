أمام حضور جماهيري كبير وفي ليلة توديع أولحاج .. الرجاء ينهزم وديا أمام بيتيس الإسباني

انهزم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بهدف دون رد، أمام ضيفه بيتيس إشبيلية الإسباني، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار تحضيراتهما لمنافسات الموسم المقبل.

وأمام حضور جماهيري كبير لأنصار الفريق الأخضر، قدر بحوالي 50 ألف مناصر، دخل زملاء محسن متولي المباراة ضاغطين على الفريق الإسباني، فأتيحت لهم العديد من الفرص الخطيرة، لكنها لم تعرف طريقها نحو الشباك.

وتفنن كل من محسن متولي، محمود لنحليب، سفيان رحيمي، وأيوب نناح، في إهدار سيل من الفرص الخطيرة، التي كانت تفتقر للمسة الأخيرة، على الرغم من أنها جائت من عمليات تكتيكية محكمة.

في الجهة المقبلة، اعتمد الفريق الأندلسي، على مهارات وافده الجديدي، الفرنسي نبيل فقير، والذي خلق عددا من الفرص، لكنها وجدت حارسا متألق إسمه أنس الزنيتي.

ولم تختلف الجولة الثانية كثيرا عن الجولة الأولى، ضغط أخضر رجاوي، وتراجع أخضر إسباني للخلف مع الإعتماد على الكرات المضادة، فواصل الرجاء إهدار الفرص السانحة، خاصة بواسطة سفيان رحيمي.

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وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع بأن المباراة ستنتهي بالتعادل بدون أهداف، سيتمكن الفريق الإسباني من تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 88، مستغلا تغيير باتريس كارتيرون لكل اللاعبين الأساسيين، وإقحامه للاعبين الشباب.

لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإسباني بهدف دون رد.

وقد عرف اللقاء، تألق الكاميروني فابريس نغا، في الجهة اليسرى للفريق الاخضر، بالإضافة إلى الوافد الجديدي، الكونغولي فابريس نغوما، الذي أكد بأنه سيكون أبرز اكتشافات الموسم المقبل.

جدير ذكره، أن النادي الأخضر وجماهيره، خصصوا احتفالا وداعيا للاعب محمد أولحاج، قبل انطلاق المباراة، إذ سيغادر الفريق، بعد 13 سنة، داخل أسواء “النسر الاخضر”.