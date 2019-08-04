حقوقيون مستاؤون من فضاءات التخييم..سيئة ولاتناسب الأطفال!

أثارت الفضاءات التي تخصصها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للتخييم، بناء على طلب من وزارة الشباب والرياضة، استياء عدد من الجمعيات.

وفي هذا الصدد، قال حسن فكري، رئيس جمعية فضاء الأجيال والمستقبل، إن هذه “الفضاءت لا تليق بممارسة التخييم”.

وأضاف حسن فكري، رئيس جمعية فضاء الأجيال والمستقبل، في حديثه مع “اليوم 24″، أن أغلب الفضاءات التي تخصصها وزارة التربية الوطنية بناء على طلب من وزارة الشباب والرياضة، لرفع عدد المستفدين من عملية التخييم، هي في الواقع لا تلائم عملية التخييم.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه الفضاءات، غير مناسبة، فضلا عن أن بنيتها التحتية سيئة، و لا تساعد على ممارسة التخييم.

في نفس السياق، صرح حسن فكري، رئيس جمعية فضاء الأجيال والمستقبل، أن عملية التغذية أثارت جدلا خلال هذه السنة، لاسيما بعدما أصبح هناك نظام “مطعمة”، الذي خلق مشاكل كبيرة في عدة مخيمات مثل مخيم الهرهورة، والحوزية.