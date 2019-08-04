حرارة مرتفعة وأمطار رعدية.. أبرز مظاهر طقس مكة في موسم الحج

مع اقتراب بداية موسم الحج، الجمعة القادم، أعلنت السعودية أن درجات الحرارة ستبلغ 50 درجة مئوية في الأيام المقبلة، مسجلة درجات حرارة عظمى، مع تكون سحب رعدية ممطرة في مكة، والمشاعر المقدسة، مصحوبة برياح قوية.

وقال الرئيس العام لهيئة لأرصاد وحماية البيئة السعودية، خليل بن مصلح الثقفي، إن التوقعات تشير إلى “درجات حرارة عظمى تلامس الخمسين درجة مئوية، في بعض الأيام”، كما أن الرطوبة قد تصل إلى “85% مما يزيد من الإحساس بحرارة أكثر مما هي مسجلة وفق المعايير والاشتراطات”.

ولفت الثقفي الانتباه إلى أن الاحتمالية واردة لتَكَون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة، والمشاعر، مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة، والغبار، مشيرا إلى أنه من المحتمل أيضا “هطول أمطار متفرقة. خاصة في فترات ما بعد الظهيرة، وساعات المساء، تتأثر بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة”.

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وبحسب تقارير إعلامية سعودية، فإن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استعرض في مؤتمر صحافي، بحضور الجهات الحكومية المعنية، خطة أعمال الهيئة لموسم الحج، وجاهزيتها لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة، من خلال التقنيات الرصدية الحديثة، والرادارات ومحطات الأرصاد، والأقمار الصناعية، فضلا عن أعمال التفتيش البيئي.

وبحسب إحصائيات أصدرتها المديرية العامة للجوازات، بلغ عدد الحجاج للموسم الحالي، مليون و84 ألفا و762 حاجا وحاجة، مشيرة إلى أن أزيد من 53 ألفا منهم دخلوا السعودية برا، بينما بلغ عدد الحجاج القادمين بحرا 10 آلاف و358 حاجا.

يذكر أن الفوج الأول للحجاج المغاربة المتوجهين لأداء فريضة الحج برسم موسم الحج الحالي، وصل إلى الديار المقدسة يوم الـ19 من يوليوز المنصرم.