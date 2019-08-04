رونار: ” لاعبو المنتخب المغربي شجعوني على العمل في السعودية.. أنا هنا لصناعة التاريخ”

قال الفرنسي هيرفي رونار، المدرب السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم، والمدرب الحالي للمنتخب السعودي للعبة، إن لاعبي المنتخب المغربي، الذين لعبوا في السعودية حفزوه على قبول عرض الاتحاد السعودي، والمجيء للبلد من أجل تدريب منتخب “الخضر”.

وصرح رونار، في الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية، الرياض، إنه سأل العديد من اللاعبين في المنتخب المغربي، عن ظروف العمل في هذا البلد، والكل حفزه على القدوم وقبول عرض الاتحاد السعودي.

وشدد المتحدث ذاته، على أنه قدم إلى السعودية من أجل ” صناعة التاريخ، وقيادته لبلوغ نهائات كأس العالم القادمة في قطر، بالإضافة إلى المناقسة على لقب كأس أمم آسيا”.

المدرب الفرنسي، أكد بأنه اكتشف العديد من الأسماء السعودية المتميزة، من خلال المباريات التي شاهدها، وسيدشن من الغد، مشاهدة أولى مباريات الأندية السعودية، تلك التي ستجمع بين النصر ، الذي يلعب له الثنائي المغربي، عبد الرزاق حمد الله، ونور الدين أمرابط، وفريق الوحدة الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا