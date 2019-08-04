نفوق أزيد من 40 خروف يثير الذعر في صفوف مسلمي مليلية المحتلة

أثار نفوق أزيد من 40 خروف الذعر في صفوف مسلمي مدينة مليلية المحتلة، خاصة وأن عيد الأضحى على الأبواب.
وصرحت غلوريا روخاس، المتحدثة باسم الحكومة المحلية، لوسائل الإعلام، أنه تم العثور على 40 خروف في مجرى نهر “ريو دي أورو”، مشيرة إلى أنه “لم يتم التعرف على هوية صاحبها”.
وأضافت غلوريا روخاس، المتحدثة باسم الحكومة المحلية، بحسب صحيفة “إلفارو دي مليلية”، اليوم الأحد، أن السلطات تحقق في أسباب نفوق الخرفان، مشددة، في نفس الوقت، على أنه “تبين أن هذه الأغنام ليست مريضة بأي مرض مقلق”.
ويشار إلى أن وزارة الفلاحة بمليلة المحتلة، كانت قد أعلنت، قبل أسبوع، أنه لا يمكن الموافقة على استيراد أضاحي العيد هذه السنة من المغرب، متذرعة بتفشي مرض الحمى القلاعية في شمال إفريقيا.
واعتبرت الوزارة، وفقا لبيان لها، أن الوضعية الصحية للقطيع في شمال افريقيا تدعو للقلق، لافتة الانتباه إلى أنه “تم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الوزارة منذ سنة 2015”.
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