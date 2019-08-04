43 عملية هدم إسرائيلية بالضفة والقدس المحتلين في يوليو

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات: ذكر تقرير شهري صادر عن مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني والإسرائيلي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت خلال شهر يوليو الماضي 43 عملية هدم ضد منشآت وآبار يملكها فلسطينيون. وأفاد التقرير أن الاحتلال نفذ خلال شهر يوليو أكبر عملية هدم خلال الفترة الأخيرة حيث هدم الاحتلال 100 شقة سكنية في وادي الحمص بالقدس المحتلة من بين 237 شقة أُخطرت بالهدم وشرد عشرات المواطنين الذين باتوا دون مأوى بالإضافة إلى هدم قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب مرتين ليصل عدد مرات هدمها 147 في سبيل اقتلاع سكانها منها. وأشار عماد أبو عوّاد مدير مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني والإسرائيلي إلى أنّ السياسة الإسرائيلية الممنهجة في عمليات الهدم باتت تؤكد توجهات الاحتلال نحو تمييز مناطق جغرافية مُعينة في الضفة الغربية من أجل ضمها إلى دولة الاحتلال. ولفت أبو عوّاد إلى أنّ الهدم في وادي الحمص يؤكد أنّ الاحتلال الإسرائيلي تجاوز ما يُشاع حول نيته ضم مناطق “ج” فقط بل بات ينوي التحكم في تلك المناطق التي أقرّ سيطرة السلطة عليها وفق اتفاق “أوسلو.

وقال إن حكومة الاحتلال لم تعد ترى في تلك الاتفاقات وبدور السلطة أكثر من كونه دور وظيفي لتقديم خدمات أساسية للفلسطينيين بمعنى حكم ذاتي مُصغر على شاكلة بلديات دون وجود سقف سياسي لهذا الوجود.

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