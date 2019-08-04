عشرات القتلى والجرحى في حادثتي إطلاق نار بتكساس وأوهايو

واشنطن ـ وكالات: قالت وسائل إعلام أميركية إن قتلى وجرحى سقطوا في إطلاق نار بولاية أوهايو، وذلك بعد مقتل عشرين شخصا وجرح العشرات في حادث مماثل في ولاية تكساس مساء أمس الاول، أدى لخروج مظاهرات تطالب بتقييد حمل السلاح.وفتح مسلح ببندقية النار في منطقة بوسط مدينة دايتون في ولاية أوهايو أمس فقتل 10 أشخاص وأصاب ما لا يقل عن 16 آخرين قبل أن ترديه الشرطة قتيلا ، وقال مات كاربر مساعد قائد الشرطة إن الهجوم بدأ في منطقة أوريجون التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر. وأضاف أن الدافع وراء إطلاق النار لم يتضح توا وأن المحققين يعتقدون أن المسلح تصرف من تلقاء نفسه. ووصل أفراد من الشرطة كانوا يقومون بدورية إلى مكان الحادث بعد بدء إطلاق النار بقليل وبدأوا في مواجهة المسلح الذي لم يكشف على الفور عن هويته ولا سنه.

وقالت إدارة شرطة دايتون “كان بعض أفرادنا في الجوار عندما بدأ إطلاق النار وتمكنوا من الاستجابة وإنهاء الأمر بسرعة”. ويقدم موظفو مكتب التحقيقات الاتحادي المساعدة في التحقيق.

وذكرت صحيفة دايتون ديلي نيوز أن إطلاق النار وقع في حانة تعرف باسم (نيد بيبرز بار) أو بالقرب منها بمنطقة أوريجون.

وفي مدينة إل باسو بولاية تكساس الأميركية قتل 20 شخصًا وأصيب 26 آخرون في هجوم إطلاق نار داخل مجمع تسوق. ويعتبر الهجوم على مركز وول مارت للتسوق، والذي قالت الشرطة إن دوافعه ربما كانت عنصرية، هو ثامن حادث إطلاق نار من حيث عدد القتلى في تاريخ الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الشرطة روبرت جوميز إن الشخص المشتبه به في إطلاق النار، هو شاب أبيض يبلغ من العمر 21 عاما من مدينة ألين بولاية تكساس، هاجم صباح السبت مركز وول مارت للتسوق، والذي كان يرتاده ما بين ألف إلى 3 آلاف شخص، مستخدمًا بندقية. وقال رئيس شرطة إل باسو، جريج ألين، إن السلطات تفحص بيانًا، ربما كتبه المشتبه فيه، يشير إلى أن إطلاق النار “مرتبط بجريمة كراهية محتملة”.

وأدان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حادث إطلاق النار بمدينة إل باسو ووصفه بأنه “فعل بغيض”. وكتب ترامب عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي” إن إطلاق النار في إل باسو، بولاية تكساس ليس فقط مأساويا، إنه كان عملا جبانا. أعلم أنني أقف إلى جانب كل شخص في هذا البلد لإدانة عمل اليوم البغيض”. وأضاف ” لا يوجد أي سبب أو عذر يبرر مطلقا قتل الأشخاص الأبرياء. ميلانيا وأنا نرسل تعازينا القلبية وصلواتنا لشعب تكساس العظيم”.