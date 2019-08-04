السودانيون يوقعون بـ(الأحرف الأولى) على الإعلان الدستوري

يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية

الخرطوم ـ وكالات: وقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري أمس مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس حسبما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات لرويترز في وقت سابق أمس. وحضر مراسم التوقيع أمس وسطاء من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا الذين ساعدوا في التوصل للاتفاق.

وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير إن الاتفاق “يؤسس لحكم مدني ديمقراطي يسعى لبناء دولة القانون، دولة المساواة، دولة لا يكون فيها هوامش ولا تهميش لأبنائها”. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إنه سيتم الإعلان في 18 أغسطس عن تشكيل مجلس سيادي يدير السودان خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تفضي إلى الانتخابات. وقالت المصادر إنه سيتم تعيين رئيس وزراء جديدا في 20 أغسطس وحكومة في 28 أغسطس.

وسيجتمع مجلس الوزراء والمجلس السيادي معا في الأول من سبتمبر قبل تعيين مجلس تشريعي في ثلاثة أشهر. وسوف يعمل المجلس الذي سيضم 300 عضو خلال الفترة الانتقالية. ويحصل ائتلاف المعارضة الرئيسي، قوى الحرية والتغيير، على 67 في المئة من مقاعده بينما تحصل بقية الفصائل السياسية غير المرتبطة بالرئيس السابق عمر حسن البشير على باقي المقاعد.

وأعربت دول عربية عن ترحيبها بالاتفاق أمس، حيث اعتبرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاتفاق “خطوة مهمة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.”

مؤكدة على الدعم الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بكافة أطيافه، ومؤسسات الدولة باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ هذه التطلعات، مشددةً على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم الأشقاء في السودان، وذلك ارتباطاً بالعلاقات الأزلية بين الشعبيّن الشقيقيّن. كما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القول إن هذه “الخطوة نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار”. ونوه بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من تاريخ السودان

كما رحبت وزارة الخارجية البحرينية بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين “المجلس العسكري الانتقالي” و”قوى الحرية والتغيير” في السودان. ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، فقد أكدت الخارجية البحرينية على “أهمية هذه الخطوة في المضي بالسودان نحو الاستقرار والسلام الدائمين وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والتقدم”.