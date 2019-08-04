إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج

طهران ـ د ب أ : أفادت وسائل إعلام تابعة لإيران أمس أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

ونقلا عن “برس تي في”، فإن إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج لتهريبها الوقود لبعض الدول العربية.وقال قائد المنطقة الثانية للقوة البحریة للحرس الثوري، الجنرال رمضان زیراهي، أن الناقلة تم توجیهها إلی محافظة بوشهر وتم تسلیم وقودها إلی الشرکة الوطنیة لتوزیع المشتقات النفطیة في المحافظة وذلك بعد التنسیق مع المسؤولین القضائیین. وفي 19 يونيو الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنّه “صادر” ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” لدى عبورها مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان على موقعه الإلكتروني إنّ القوات البحرية التابعة له، وبطلب من “سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان” احتجزت الناقلة، بسبب “عدم احترامها القانون البحري الدولي”.على صعيد متصل، كشف استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان يعارضون مشاركة بلادهم في مهمة بحرية في مياه الخليج. وجاء في استطلاع معهد “إمنيد” لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس أن 59 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع عارضوا مشاركة ألمانيا في مثل هذه المهمة، فيما أيدها 28 بالمئة فقط.