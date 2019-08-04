مقتل مطلوب أمني في مخيم عين الحلوة

بيروت ـ د ب أ : أفاد تقرير لبناني أمس بمقتل مطلوب في عملية أمنية داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين في صيدا، جنوب لبنان. وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية أن المطلوب بلال العرقوب قتل في عملية أمنية نفذتها مجموعة تنتمي لأحد الحركات المسلحة فجر أمس في حي المنشية داخل مخيم عين الحلوة. وأشارت إلى أنه تم اعتقال ولدي العرقوب، يوسف واسامة، وتسليمهما إلى مخابرات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة ، لافتة إلى أنه إثر ذلك تم إطلاق الرصاص ابتهاجا في المخيم.

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