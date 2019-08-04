افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوة امنية اعتقلت طبيب بحوزته ادوية منتهية الصلاحية ودون ترخيص في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية ماعتقلت اليوم، طبيب يعمل باحدى مستشفيات العاصمة، بحوزته ١٤ علبة ادوية مختلفة الانواع منتهية الصلاحية و٧٦ علبة بدون ترخيص".
واضاف ان "اعتقاله تم في منطقة الوزيرية"، مشيرا الى انه "تم تسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال طبيب بحوزته ادوية منتهية الصلاحية ودون ترخيص في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.