اعتقال طبيب بحوزته ادوية منتهية الصلاحية ودون ترخيص في بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوة امنية اعتقلت طبيب بحوزته ادوية منتهية الصلاحية ودون ترخيص في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية ماعتقلت اليوم، طبيب يعمل باحدى مستشفيات العاصمة، بحوزته ١٤ علبة ادوية مختلفة الانواع منتهية الصلاحية و٧٦ علبة بدون ترخيص".

واضاف ان "اعتقاله تم في منطقة الوزيرية"، مشيرا الى انه "تم تسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه".