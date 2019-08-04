برشلونة يقلب الطاولة على ارسنال في كأس جامبر

النادي الكتالوني كان متأخراً في النتيجة، قبل أن يقلب تأخره لفوز بثنائية مقابل هدف، في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

تقدم بير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 36 من الشوط الأول، وخرج متفوقًا في النتيجة على النادي الكتالوني.



في الشوط الثاني، دفع إرنستو فالفيردي بالبدلاء لتنشيط الفريق، وجاء هدف التعادل عن طريق ميتلاند مدافع آرسنال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.

في الدقيقة الأخيرة، جاء الدور على لويس سواريز، وبهدف رائع استطاع أن يسجل في مرمى لينو ويقود برشلونة للفوز القاتل وتحقيق كأس خوان جامبر الودية.