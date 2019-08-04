2019-08-04 | 22:44
495 مشاهدة
حقق برشلونة الفوز بثنائية مقابل هدف على آرسنال بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو بكأس خوان جامبر الودية.
تقدم بير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 36 من الشوط الأول، وخرج متفوقًا في النتيجة على النادي الكتالوني.
في الشوط الثاني، دفع إرنستو فالفيردي بالبدلاء لتنشيط الفريق، وجاء هدف التعادل عن طريق ميتلاند مدافع آرسنال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.
في الدقيقة الأخيرة، جاء الدور على لويس سواريز، وبهدف رائع استطاع أن يسجل في مرمى لينو ويقود برشلونة للفوز القاتل وتحقيق كأس خوان جامبر الودية.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يقلب الطاولة على ارسنال في كأس جامبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.