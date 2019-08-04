افاد مصدر امني، الاحد، بأن جنديا قتل واصيب اثنان اخران بتفجير استهدف عجلة عسكرية جنوب ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، استهدفت عجلة عسكرية جنوب ديالى، ما اسفر عن مقتل جندي واصابة اثنين اخرين".
واضاف ان "قوة امنية طوقت الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي واصابة اثنين بتفجير استهدف عجلة عسكرية جنوب ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.