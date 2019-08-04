مقتل جندي واصابة اثنين بتفجير استهدف عجلة عسكرية جنوب ديالى

افاد مصدر امني، الاحد، بأن جنديا قتل واصيب اثنان اخران بتفجير استهدف عجلة عسكرية جنوب ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، استهدفت عجلة عسكرية جنوب ديالى، ما اسفر عن مقتل جندي واصابة اثنين اخرين".

واضاف ان "قوة امنية طوقت الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".