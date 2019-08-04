مقتل منتسب بالنجدة واصابة اخر بهجوم مسلح في البصرة

افاد مصدر امني، الاحد، بأن منتسبا بشرطة النجدة قتل واصيب اخر بهجوم مسلح في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار من اسلحة كاتمة على دورية تابعة لشرطة النجدة ضمن منطقة المعارض في البصرة، ما اسفر عن مقتل احد عناصرها واصابة اخر بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".