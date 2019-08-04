وزارة النفط تنفي علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى السلطات الايرانية

نفت وزارة النفط، الاحد، علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى السلطات الايرانية، مبينة ان هذه الناقلة تعد من الناقلات الصغيرة التي لاتتعامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الوزارة لاتقوم بتصدير زيت الغاز الى الأسواق العالمية، وإنما يختصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة، وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالمياً".
ونفى جهاد "علاقة الوزارة بالناقلة المحتجزة لدى السلطات الايرانية"، مشيرا الى ان "الجهات المعنية تقوم بجمع المعلومات عن الناقلة المحتجزة".
واكد ان "هذه الناقلة تعد من الناقلات الصغيرة التي لاتتعامل بها وزارة النفط في عملية تسويق النفط والمنتجات النفطية".
وكانت وسائل إعلام، قد أفادت في وقت سابق اليوم الأحد، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.
فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن ناقلة النفط التي تم احتجزها عراقية.
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